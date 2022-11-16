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Министр: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре будут финансироваться в рамках стратегии развития

Министр: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре будут финансироваться в рамках стратегии развития В следующем году восстановительные и реконструкционные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана будут финансироваться в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".
Финансы
16 ноября 2022 г. 12:50
Министр: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре будут финансироваться в рамках стратегии развития

В следующем году восстановительные и реконструкционные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана будут финансироваться в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В следующем году на реализацию стратегии будет выделено 5,2 млрд манатов, и примерно 60% из них (3 млрд манатов) будет направлено на развитие территорий, освобожденных от оккупации", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işlər inkişaf strategiyası çərçivəsində maliyyələşdiriləcək”

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