Министр: Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре будут финансироваться в рамках стратегии развития

В следующем году восстановительные и реконструкционные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана будут финансироваться в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

В следующем году восстановительные и реконструкционные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана будут финансироваться в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В следующем году на реализацию стратегии будет выделено 5,2 млрд манатов, и примерно 60% из них (3 млрд манатов) будет направлено на развитие территорий, освобожденных от оккупации", - сказал министр.