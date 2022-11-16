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Министр: Предприятия Инвестиционного холдинга увеличили доходы на 54%

Министр: Предприятия Инвестиционного холдинга увеличили доходы на 54% В 2021 году доходы государственных предприятий, находящихся под управлением Инвестиционного холдинга Азербайджана, по сравнению с 2020 годом увеличились на 54%.
Финансы
16 ноября 2022 г. 13:07
Министр: Предприятия Инвестиционного холдинга увеличили доходы на 54%
Микаил Джаббаров

В 2021 году доходы государственных предприятий, находящихся под управлением Инвестиционного холдинга Азербайджана, по сравнению с 2020 годом увеличились на 54%.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в первом полугодии этого года предприятия Инвестиционного холдинга увеличили выручку на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр также затронул вопрос приватизации государственных предприятий, отметив, что до сих пор 5 компаний, принадлежащих ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация", были переданы частному сектору.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “İnvestisiya Holdinqinin müəssisələri gəlirini 54 % artırıb”

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