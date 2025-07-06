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Министр: Повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана основано на развитии ненефтегазового сектора

Министр: Повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана основано на развитии ненефтегазового сектора Министр: Повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана основано на развитии ненефтегазового сектора
Финансы
6 июля 2025 г. 11:23
Министр: Повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана основано на развитии ненефтегазового сектора

Повышение международным рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга Азербайджана до уровня "Baa3" — инвестиционной категории — в первую очередь обусловлено развитием ненефтегазового сектора, стремительным ростом доходов в этой сфере и значительным снижением зависимости государственного бюджета от нефтегазовых поступлений.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.

"Достижения, полученные под руководством президента Ильхама Алиева в деле диверсификации и развития экономики Азербайджана, вновь получили международное признание. Проводимые реформы обеспечивают макроэкономическую стабильность и фискальную устойчивость, углубляют диверсификацию экономики, ускоряют восстановление освобождённых территорий и активизируют их экономический потенциал. Рост значения нашей страны как стратегического транспортного хаба в регионе и мире расширяет социально-экономические выгоды и перспективы", — отметил министр.

В публикации подчеркивается, что благодаря проведению системных реформ в банковско-финансовом секторе и монетарной сфере созданы прочные основы стабильности. Эффективное применение бюджетных правил, реализация глубоких налоговых реформ, основанных на прозрачности и подотчетности, а также цифровизация и повышение прозрачности в сфере госзакупок способствовали значительному росту стратегических валютных резервов. Всё это стало основными факторами повышения международного рейтинга Азербайджана.

Наряду с укреплением макрофискальной устойчивости, повышение качества инвестиционного и делового климата увеличивает привлекательность страны для иностранных инвесторов, усиливает перспективы экономического роста и создаёт благоприятную почву для реализации крупных инвестиционных проектов, способствующих диверсификации экономики.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycanın suveren kredit reytinqinin yüksəlməsi qeyri neft-qaz sektorunun inkişafına əsaslanır

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