Министр налогов: В отношении налоговиков, на которых поступили жалобы, будут приняты меры

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Министерство налогов нацелено на усовершенствование принципов работы с налогоплательщиками, расширение бесконтактных отношений, внедрение механизмов налогового контроля посредством информационных технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал министр налогов Микаил Джаббаров на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

По его словам, в настоящее время ведется работа по урегулированию беспокоящих предпринимателей ключевых вопросов, особенно тех, которые касаются налоговых проверок: "Мы понимаем, что рост в последние годы фискальной нагрузки в целях обеспечения бюджетных поступлений, и в ряде случаев агрессивные шаги налоговых органов по сбору налогов не были адекватны текущему положению предпринимателей. Фискальное бремя налогоплательщиков должно быть сбалансированным, а налоговые обязательства не должны основываться на односторонних расчетах. Предприниматель – уязвимая категория, особенно в процессе развития малого и среднего бизнеса, и фискальные обязательства должны применяться в соответствии с реальными показателями роста и полученной прибылью".

Министр добавил, что в отношении налоговиков, на которых поступили жалобы, будут приняты меры: "В налоговой системе уже начаты соответствующие меры по комплектации персонала, принимаются меры в отношении налоговых чиновников, на которых поступили жалобы. В налоговой системе достаточно профессиональных сотрудников. Мы мобилизуем все ресурсы, чтобы искоренить коррупцию в налоговых органах. Чистка рядов уже началась. Полномочия и сфера ответственности налоговых органов будут пересмотрены. Для того, чтобы избежать необоснованных финансовых санкций, все спорные случаи будут рассматриваться с участием налогоплательщика".