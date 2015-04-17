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    ​Министр налогов принял граждан в Агдаме

    На встрече в поселке Гузанлы участвовали жители Агдама, Тертера, Агджабеди, Лачина

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр налогов Фазиль Мамедов принял граждан в Агдаме.

    Об этом Report сообщили из информационно-аналитического отдела министерства налогов.

    По информации, в агдамском поселке Гузанлы министр принял граждан из Агдама, Тертера, Агджабеди, Лачина. На приеме коснулись вопросов, связанных с выплатой налогов и налоговых долгов, применением контрольно-кассовых аппаратов, установкой POS-терминалов, заключением трудовых контрактов, а также вопросов, связанных с оказываемыми налогоплательщикам услугами, приемом на работу в органы налогов и др.

    В распространенной структурой информации отмечается, что большинство обращений были рассмотрены на месте, некоторые взяты под контроль, а в связи с отдельными обращениями даны соответствующие указания. 

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