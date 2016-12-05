Министр налогов назначил нового советника

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министр налогов Фазиль Мамедов назначил нового советника. Как сообщает Report, тем самым число советников министра достигло 10.

Новым советником стал Махир Ахмедага оглу Рафиев. До назначения он возглавлял Главное управление по обслуживанию налогоплательщиков.

На данный момент исполнение обязанностей начальника Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков временно возложено на другого советника министра – Алекпера Мамедова.