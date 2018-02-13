Министр налогов: Для предотвращения уклонения от налогов следует применять не только административные меры

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Количество налоговых проверок сократится, но это не означает ослабление контроля.

Как сообщает Report, об этом сказал министр налогов Микаил Джаббаров на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

По его словам, государство требует от налогоплательщиков прозрачности взамен созданных для них условий: "Двойная бухгалтерия, теневая экономика, уклонение от уплаты налогов недопустимы. Мы знаем, что невозможно перестроиться в течение дня, недели или месяца. Министерство налогов готово поддержать вас в этом процессе".

Министр также подчеркнул, что для предотвращения уклонения от уплаты налогов следует применять не только административные меры.