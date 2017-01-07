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    Министр налогов дал новую должность советнику юстиции

    Речь идет о Вугаре Исмайлове

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В министерстве налогов были проведены очередные кадровые назначения.

    Как сообщает Report, назначен новый генеральный директор Департамента контроля за исполнением налоговых обязательств министерства.

    В соответствии с приказом министра Фазиля Мамедова, на эту должность был утвержден советник юстиции Исмайлов Вугар Исмет оглу.

    До этого он был начальником Главного управления внутренней безопасности министерства, который с 1 января этого года преобразован в одноимённый департамент.

    Напомним, что Департамент по контролю за исполнением налоговых обязательств был создан на базе Управления налогового аудита и оперативного контроля.

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