Министр налогов Азербайджана назначил Габиля Мамедова на новую должность - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов назначил на новую должность генерального директора департамента локальных доходов города Баку при министерстве налогов Габиля Мамедова.

Как сообщает Report, Г. Мамедов с сегодняшнего дня продолжит свою деятельность и в качестве советника министра по вопросам бюджета.

После нового назначения общее число советников Фазиля Мамедова достигло 12. Другие советники министра: Алекпер Мамедов, Рияд Гусейнов, Ильхам Амиралиев, Тариэль Гулиев, Эльчин Мамедов, Рашад Габибов, Фируз Гасанов, Афлатун Мамедов, Ильгар Ахмедов, Махир Рафиев и Рагим Эфендиев.

Отметим, что новый советник назначен на пост генерального директора департамента в июле этого года.