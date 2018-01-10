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    Министр налогов Азербайджана отправил в бессрочный отпуск свата Фазиля Мамедова - ЭКСКЛЮЗИВ

    На этот пост уже выдвинута кандидатура заместителя министра образования Метина Эйнуллаева© Report

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Новый министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров отправил в бессрочный отпуск своего заместителя Намика Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на осведомленные источники, отпуск замминистра начался с первых рабочих дней нового года.

    Ожидается, что Алиев не вернется из отпуска и на его место произведут новое назначение. На этот пост уже выдвинута кандидатура заместителя министра образования Метина Эйнуллаева.

    Н.Алиев занимает пост замминистра с 2004 года, а М.Эйнуллаев - с 2017 года.

    Напомним, что распоряжением президента Азербайджана 5 декабря 2017 года министр образования Микаил Джаббаров был назначен министром налогов.

    Отметим, что Н.Алиев является сватом бывшего министра налогов Фазиля Мамедова - дочь бывшего министра замужем за сыном замминистра.

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