Министр налогов Азербайджана назначил себе трех новых советников - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров назначил себе трех новых советников. Как сообщает Report, тем самым число его советников достигло пяти.

Имена новых советников - Орхан Назарли, Абдулла Тагиев и Хагани Абдуллаев. Информация о назначении Х.Абдуллаева распространилась с прошлой недели.

Ранее М.Джаббаров назначил советниками Джамала Гасымова и Эльнура Алиева.

Дж. Гасымов до этого возглавлял аппарат министерства образования, Э. Алиев руководил отделом информации министерства. Некоторое время он также был заместителем директора и и.о. директора Управления образования г. Баку. А.Тагиев занимал пост советника министра образования.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана 5 декабря 2017 года министр образования Микаил Джаббаров назначен министром налогов.