​Министр: Мы выплачиваем больше, чем заимствуем

С момента принятия стратегии по поэтапному сокращению внешнего долга он снизился на 5 процентных пунктов по отношению к ВВП, что является хорошим показателем.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал министр финансов Самир Шарифов.

"Наша главная задача – выплачивать больше по внешнему долгу и брать меньше кредитов. В результате в бюджете складывается большее сальдо, что послужит сокращению долга", - сказал министр.

По его словам, подход заключается в увеличении внутреннего долга страны: "Это связано с тем, что правительство и в целом экономические структуры - Центральный банк и Министерство экономики заинтересованы в этом процессе в целях увеличения внутреннего долга, то есть облигаций на финансовых рынках".

Шарифов подчеркнул, что министерство финансов разместило 5-летние манатные облигации в 2020 году: "Мы видим растущий интерес участников рынка к этим инструментам, недавно мы разместили на рынке двухлетние долговые бумаги. Спрос на эти бумаги оказался высоким. В результате мы закрыли аукцион с достаточно низкой ставкой 5,6%, что является очень хорошим показателем. Ставки снижаются и это хорошо".

По словам министра, часть спроса на рынке будет удовлетворяться поэтапно: "В рамках сокращения общего госдолга, в основном, будет сокращен внешний долг, а затем уже внутренний. То есть Азербайджан берет долг, однако мы выплачиваем больше, чем заимствуем, что привело к сокращению долга".