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Министр: Лица с инвалидностью без трудового стажа будут получать пособия вместо пенсий

Министр: Лица с инвалидностью без трудового стажа будут получать пособия вместо пенсий
Финансы
27 ноября 2024 г. 13:32
Министр: Лица с инвалидностью без трудового стажа будут получать пособия вместо пенсий

Граждане, которые не имели трудового стажа и впоследствии стали инвалидами, будут получать пособие, а не пенсию по инвалидности, поскольку они не платили социальные страховые взносы.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, страховой стаж для получения пенсии по инвалидности требуется только за период трудоспособности лица.

"Для периода после наступления инвалидности такого требования нет. Однако если гражданин работал и позже стал инвалидом, ему нужно всего 4 месяца страхового стажа за каждый год трудоспособного возраста. Мы считаем, что это достаточно существенное изменение", - пояснил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "İşləməyib əlil olan vətəndaş pensiya deyil, müavinət sisteminə daxil ediləcək"

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