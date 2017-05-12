Министр: Курс доллара повысится на 10%

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ При текущих ценах на нефть курс доллара в России должен повыситься до 62-63 рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"При текущих ценах на нефть у нас обменный курс должен выйти где-то на диапазон выше 60 рублей за доллар, где-то 62-63. Вот эта вся история сохраняется. И с одной стороны, ухудшение платежного баланса, с другой - снижение процентных ставок - это то, что будет оказывать влияние на валютный рынок и выводить его на некое долгосрочное равновесное состояние", - сказал он.

Также Орешкин прокомментировал последние данные ФТС, сообщившей о профиците торгового баланса России в январе-марте на уровне 38,3 млрд долларов. Экспорт России в январе-марте составил 83,8 млрд долларов, увеличившись на 35,2% в годовом выражении. Импорт увеличился на 25,5%, до 45,5 млрд долларов.

Он также предсказал ухудшение текущего счета платежного баланса в летние месяцы: "Если тот тренд, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас, при таком дефиците платежного баланса".

Отметим, что курс рубля на Московской бирже на данный момент находится на уровне 57,3 рубля за доллар. То есть, по его словам, ожидается подорожание доллара на 10%. В этом случае давление на манат увеличится.