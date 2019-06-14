Министр налогов: Комиссия по безналичным расчетам в Азербайджане не выше, чем в других странах

"Насколько простые граждане, предприниматели и банки в Азербайджане заинтересованы в совершении безналичных платежей?"

Как сообщает Report, об этом министр налогов Микаил Джаббаров заявил в ходе обсуждений во втором чтении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2018 год".

"Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание на ряд вопросов, в том числе комиссионные выплаты. В настоящее время комиссии по операциям в POS-терминалах в Азербайджане варьируется в пределах 1,29-2,37%. Для сравнения, этот показатель составляет 1,5-2% в Грузии и Великобритании, 2-2,5% в Италии и 2-3% в России. То есть, тарифы у нас не выше, чем в других странах. Государство не вмешивается в этот вопрос", - сказал Джаббаров.