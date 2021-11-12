О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: К увеличению бюджетных расходов следует подходить с осторожностью

Министр: К увеличению бюджетных расходов следует подходить с осторожностью Спрос на нефть в мире может снизиться. Многие развивающиеся страны уже определили конкретные сроки перехода от двигателя внутреннего сгорания к электродвигателю.
Финансы
12 ноября 2021 г. 14:59
Министр: К увеличению бюджетных расходов следует подходить с осторожностью

Спрос на нефть в мире может снизиться. Многие развивающиеся страны уже определили конкретные сроки перехода от двигателя внутреннего сгорания к электродвигателю.

Как сообщает Report, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

По его словам, это, несомненно, может снизить спрос на традиционные энергоресурсы и негативно сказаться на доходах стран и компаний, занимающихся добычей нефти и газа.

Министр отметил, что в пятилетней стратегии национального развития Азербайджана ставится вопрос о том, насколько наша страна готова к этому вызову: "Поэтому мы должны с осторожностью подходить к увеличению бюджетных расходов. Контроль за расходами бюджета должен быть усилен, и работа в этом направлении уже ведется".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Büdcə xərclərin artırılmasına ehtiyatla yanaşmalıyıq"

Экслюзивные новости

Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48
Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2021 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi