Министр: К увеличению бюджетных расходов следует подходить с осторожностью

Спрос на нефть в мире может снизиться. Многие развивающиеся страны уже определили конкретные сроки перехода от двигателя внутреннего сгорания к электродвигателю.

Спрос на нефть в мире может снизиться. Многие развивающиеся страны уже определили конкретные сроки перехода от двигателя внутреннего сгорания к электродвигателю.

Как сообщает Report, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

По его словам, это, несомненно, может снизить спрос на традиционные энергоресурсы и негативно сказаться на доходах стран и компаний, занимающихся добычей нефти и газа.

Министр отметил, что в пятилетней стратегии национального развития Азербайджана ставится вопрос о том, насколько наша страна готова к этому вызову: "Поэтому мы должны с осторожностью подходить к увеличению бюджетных расходов. Контроль за расходами бюджета должен быть усилен, и работа в этом направлении уже ведется".