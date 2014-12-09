Министр: "ГосБюджет Азербайджана в этом году будет профицитным"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Государственный бюджет Азербайджана на 2014 год будет исполнен с профицитом. Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами заявил министр финансов Самир Шарифов: "Бюджет Азербайджана в этом году будет исполнен с профицитом. Исполнение госбюджета в этом году будет на высоком уровне".
https://report.az/storage/news/36f0d13a362d3a3a5a04ec3720e6ca0b/c7cbfbd1-540b-416f-a5e1-0bee103fcea5_292.jpg
По словам С.Шарифова, несмотря на снижение цен на нефть на мировом рынке в последние месяцы, никаких проблем в исполнении бюджета не ожидается: "Возможно, госбюджет будет исполнен с профицитом. В этом году ситуация с бюджетом очень хорошая. Несмотря на снижение цен на нефть, в исполнении бюджета ожидается рост".
Напомним, что доходы госбюджета Азербайджана на 2014 год прогнозируются в размере 18,384 млрд. манатов, расходы - 20,063 млрд. манатов, дефицит - 1,679 млрд. манатов.
Economic DepartmentАвтор новости