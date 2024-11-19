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Министр финансов: Выписанные населению штрафы не всегда поступают в госбюджет

Министр финансов: Выписанные населению штрафы не всегда поступают в госбюджет 16:43
Финансы
19 ноября 2024 г. 17:26
Министр финансов: Выписанные населению штрафы не всегда поступают в госбюджет

В Азербайджане некоторые штрафы, выписанные гражданам, иногда не поступают в государственный бюджет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

Министр отметил, что для решения этой проблемы внедряется новое программное обеспечение. Оно позволит контролировать правильность оплаты штрафов.

"Мы намерены усилить контроль за этим процессом", - подчеркнул Шарифов.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Yazılan cərimələr bəzən dövlət büdcəsinə daxil olmur"

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