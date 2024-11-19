Министр финансов: Выписанные населению штрафы не всегда поступают в госбюджет

16:43

В Азербайджане некоторые штрафы, выписанные гражданам, иногда не поступают в государственный бюджет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

Министр отметил, что для решения этой проблемы внедряется новое программное обеспечение. Оно позволит контролировать правильность оплаты штрафов.

"Мы намерены усилить контроль за этим процессом", - подчеркнул Шарифов.