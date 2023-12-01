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Министр финансов: Возникла необходимость внесения корректировок в проект бюджета

Министр финансов: Возникла необходимость внесения корректировок в проект бюджета В связи с созданием в Азербайджане нового района возникла необходимость внесения некоторых корректировок в проект государственного бюджета на 2024 год.
Финансы
1 декабря 2023 г. 12:21
Министр финансов: Возникла необходимость внесения корректировок в проект бюджета

В связи с созданием в Азербайджане нового района возникла необходимость внесения некоторых корректировок в проект государственного бюджета на 2024 год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения в третьем чтении пакета бюджета на 2024 год.

"В первую очередь в связи с созданием Агдеринского района его название будет включено в статью 5 проекта бюджета", - отметил он.

По словам министра, средства, выделенные на мелиорацию, будут сокращены на 7,3 млн манатов, эта сумма будет добавлена в раздел расходов на науку.

"Наряду с этим, в связи с исполнением решений по минимальной заработной плате, принятых в текущем году, необходимо внести некоторые коррективы в местные расходы по городу Баку, а также Лачынского района. Будет учтено увеличение расходов столицы на 2,3 млн манатов, а местных расходов по Лачыну - на 100 тыс. манатов", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, в бюджете увеличены расходы на содержание парламента и его аппарата. Эта сумма будет увеличена на 252,5 тыс. манатов.

Напомним, что в бюджете на содержание Милли Меджлиса и его аппарата было предусмотрено 50,919 млн манатов. На долю фонда заработной платы и отчислений, связанных с заработной платой, приходится 75,1% от общей стоимости сметы расходов.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Büdcə layihəsində bəzi korrektələrə ehtiyac yaranıb"

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