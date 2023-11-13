Министр финансов: Важно обеспечить снижение соотношения ненефтяного дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП

В последующие годы в Азербайджане необходимо обеспечить последовательное снижение отношения ненефтяного базового дефицита бюджета к ненефтяному ВВП и продолжение фискальной политики, предусматривающей обеспечение бюджетных расходов в основном за счет пост

В последующие годы в Азербайджане необходимо обеспечить последовательное снижение соотношения ненефтяного базового дефицита бюджета к ненефтяному ВВП и продолжение фискальной политики, предусматривающей обеспечение бюджетных расходов в основном за счет поступлений из ненефтяного сектора.

Как передает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, при прогнозировании бюджетных показателей учитываются цены на нефть, закладываемые на основе консервативного подхода, которые при этом ниже цен на нефть, прогнозируемых ведущими организациями на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках.

"Расширение добычи и сбыта природного газа, а также увеличение поступлений из ненефтяного сектора способны в некоторой степени компенсировать ожидаемое снижение нефтедобычи и доходов от нефти. Эти условия, наряду с поддержанием активов Государственного нефтяного фонда на стабильном уровне в среднесрочном периоде в рамках целей бюджетного правила, позволяют увеличить объем трансфертов из фонда в государственный бюджет", - отметил он.