О нас

Министр финансов: Важно обеспечить снижение соотношения ненефтяного дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП

Министр финансов: Важно обеспечить снижение соотношения ненефтяного дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП В последующие годы в Азербайджане необходимо обеспечить последовательное снижение отношения ненефтяного базового дефицита бюджета к ненефтяному ВВП и продолжение фискальной политики, предусматривающей обеспечение бюджетных расходов в основном за счет пост
Финансы
13 ноября 2023 г. 13:45
Министр финансов: Важно обеспечить снижение соотношения ненефтяного дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП
Самир Шарифов

В последующие годы в Азербайджане необходимо обеспечить последовательное снижение соотношения ненефтяного базового дефицита бюджета к ненефтяному ВВП и продолжение фискальной политики, предусматривающей обеспечение бюджетных расходов в основном за счет поступлений из ненефтяного сектора.

Как передает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, при прогнозировании бюджетных показателей учитываются цены на нефть, закладываемые на основе консервативного подхода, которые при этом ниже цен на нефть, прогнозируемых ведущими организациями на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках.

"Расширение добычи и сбыта природного газа, а также увеличение поступлений из ненефтяного сектора способны в некоторой степени компенсировать ожидаемое снижение нефтедобычи и доходов от нефти. Эти условия, наряду с поддержанием активов Государственного нефтяного фонда на стабильном уровне в среднесрочном периоде в рамках целей бюджетного правила, позволяют увеличить объем трансфертов из фонда в государственный бюджет", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "İcmal büdcənin qeyri-neft kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətinin azalması vacibdir"

Самое важное

Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi