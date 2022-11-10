Министр финансов: В рамках системы ОМС зарплаты медработников выросли втрое

В Азербайджане в государственных больницах, включенных в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС), медработники получают зарплаты, втрое превышающие прежние

В Азербайджане в государственных больницах, включенных в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС), медработники получают зарплаты, втрое превышающие прежние.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал в ходе обсуждения госбюджета на 2023 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям, науке и образованию, по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре.

По словам Шарифова, к компетенции Минфина не относится решение проблем охвата в рамках системы ОМС, однако министерство готово рассмотреть возможность финансового обеспечения соответствующих предложений, поступающих от профильных госструктур: "Но сделать это в проекте бюджета на следующий год не представляется возможным. Я бы попросил посмотреть, что можно сделать в рамках текущих расходов на здравоохранение".

Министр связывает разницу зарплат в частных медицинских учреждениях и государственных с подоходным налогом: "Согласно поправке в Налоговый кодекс, в отличие от государственного и нефтяного секторов часть зарплаты работников негосударственного и ненефтяного секторов до 8 000 манатов не облагается подоходным налогом до 2026 года. Разница в заработных платах объясняется этим".