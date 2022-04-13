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Министр финансов: Показатели исполнения госбюджета были достаточно высокими

Министр финансов: Показатели исполнения госбюджета были достаточно высокими Прогнозные показатели по поступлениям в госбюджет Азербайджана в первом квартале текущего года были перевыполнены Государственной налоговой службой при Министерстве экономики на 539 млн. манатов или 23,8%, Государственным таможенным комитетом на 236 млн.
Финансы
13 апреля 2022 г. 10:03
Министр финансов: Показатели исполнения госбюджета были достаточно высокими
Самир Шарифов

Прогнозные показатели по поступлениям в госбюджет Азербайджана в первом квартале текущего года были перевыполнены Государственной налоговой службой при Министерстве экономики на 539 млн. манатов или 23,8%, Государственным таможенным комитетом на 236 млн. манатов или 23,7%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала текущего года.

«По взносам по соцстрахованию вместо прогнозируемого 961 млн манатов обеспечено исполнение 1 млрд 41 млн манатов. Большая часть перевыполнения прогнозов по Государственной налоговой службе, то есть около 90%, связана с ростом доходов ненефтяного сектора. В целом, доходы от ненефтяного сектора в первом квартале составили более 80%, а от общих поступлений по налогам - свыше 80%. При этом предусмотренные трансферты Государственного нефтяного фонда в госбюджет выполнены на 2 млрд 757 млн манатов вместо прогнозируемых 3 млрд 180 млн манатов, то есть на 423 млн манатов меньше. Это связано с тем, что показатели исполнения государственного бюджета были достаточно высокими», - отметил С.Шарифов.

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