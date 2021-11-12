Министр финансов: К концу года экономика достигнет уровня, предшествующего пандемии

Экономика Азербайджана, несколько сократившаяся в результате пандемии коронавируса (COVID-19), восстанавливается ускоренными темпами.

Экономика Азербайджана, несколько сократившаяся в результате пандемии коронавируса (COVID-19), восстанавливается ускоренными темпами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

“За 9 месяцев текущего года реальный рост ВВП составил 4,8%, внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 8,3%. Хотя и ожидается, что наша экономика достигнет уровня, предшествующего пандемии, в следующем году, мы восстановим этот уровень к концу этого года”, - отметил он.