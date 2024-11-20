Министр финансов: В Азербайджане предусмотрены резервные меры на случай снижения цен на нефть

В Азербайджане предусмотрены резервные меры на случай падения цен на нефть на мировых рынках.

В Азербайджане предусмотрены резервные меры на случай падения цен на нефть на мировых рынках.

Как передает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил в ходе обсуждения бюджетного пакета на следующий год.

Он отметил, что в случае снижения цен на нефть поступления в бюджет через Государственную налоговую службу сократятся на 340 млн манатов.

По словам министра, влияние на доходы Государственного нефтяного фонда будет более значительным, составив 2 млрд 100 млн манатов.

Министр сообщил, что в бюджете текущего года цена на нефть была увеличена с 60 до 75 долларов.

"На следующий год мы взяли эту цену на 5 долларов ниже. Если цена на нефть снизится, у нас есть резервные меры для противодействия этим негативным последствиям", - сказал Шарифов.