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Министр финансов: Усиление инфляции актуализировало предоставление субсидий

Министр финансов: Усиление инфляции актуализировало предоставление субсидий В прошлом году инфляция была выше ожидаемой. Одной из причин высокой инфляции в стране является рост мировых цен на продукты питания. К сожалению, этот процесс продолжается, и в текущем году еще более обострился.
Финансы
25 мая 2022 г. 12:44
Министр финансов: Усиление инфляции актуализировало предоставление субсидий

В прошлом году инфляция была выше ожидаемой. Одной из причин высокой инфляции в стране является рост мировых цен на продукты питания. К сожалению, этот процесс продолжается, и в текущем году еще более обострился.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Шарифов отметил, что с учетом этих процессов со стороны государства был предпринят ряд шагов и учтено предоставление субсидий.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "İnflyasiyanın kəskinləşməsi səbəbindən subsidiyaların verilməsi nəzərə alınıb"

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