Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом

Интервью информационного агентства Report с министром финансов Украины Сергеем Марченко

Интервью информационного агентства Report с министром финансов Украины Сергеем Марченко

- С 1 сентября вступил в силу принятый Верховной Радой закон "О налоговой амнистии", согласно которому задекларировать доходы придется практически всем категориям населения. Затронет ли налоговая амнистия зарубежных граждан, а именно азербайджанцев, осуществляющих деятельность в Украине? О каком количестве азербайджанских граждан, которым также необходимо будет легализовать свой капитал, идет речь? В каких сферах наши соотечественники, в основном задействованы?

-Закон не устанавливает обязанности декларировать свои активы. Он дает такую ​​возможность. То есть это совершенно добровольно. Все граждане сами должны решать воспользоваться предоставленной государством возможностью или нет. При этом декларантами могут быть не только граждане Украины. Декларантами могут быть и граждане других стран, которые к моменту получения объектов декларирования или к моменту начисления доходов, за счет которых были получены объекты декларирования, были резидентами Украины — налогоплательщиками.

Добровольному декларированию подлежат активы, полученные за счет доходов, подлежащих в момент их начисления налогообложению в Украине и из которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме не задекларированные налоги и сборы в течение любого из налоговых периодов, имевших место до 1 января 2021 года.

Относительно количества граждан Азербайджана опять же все зависит от их желания задекларировать активы. Это добровольно.

Но мы со своей стороны призываем всех воспользоваться такой возможностью.

- С 2011 года между Азербайджаном и Украиной действует Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы и имущество. С тех пор прошло 10 лет, есть ли необходимость в ее обновлении? Насколько действие данного соглашения способствовало увеличению взаимных инвестиций?

- В отношениях между нашими странами действует Конвенция между правительством Украины и правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонений от уплаты налогов на доход и имущество от 30 июля 1999 года. Этой конвенцией урегулировано распределение прав налогообложения доходов, полученных резидентом одного договаривающегося государства в другом договаривающемся государстве.

В ближайшее время украинская сторона не собирается проводить переговоры с целью внесения изменений в конвенцию. Ставки налогообложения пассивных доходов и правила ухода от двойного налогообложения других доходов, установленные в настоящей конвенции, соответствуют международным нормам и общей практике заключения Украиной таких соглашений.

- Украина активно привлекает внешние займы у международных финансовых институтов. Не рассматриваете ли Вы возможность обращения к Азербайджану за кредитом, поскольку у нас есть такая практика по кредитованию Беларуси, Грузии?

- Мы изучаем эту возможность и общаемся с нашими азербайджанскими коллегами на эту тему.