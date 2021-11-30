Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом

Интервью информационного агентства Report с министром финансов Украины Сергеем Марченко
- С 1 сентября вступил в силу принятый Верховной Радой закон "О налоговой амнистии", согласно которому задекларировать доходы придется практически всем категориям населения. Затронет ли налоговая амнистия зарубежных граждан, а именно азербайджанцев, осуществляющих деятельность в Украине? О каком количестве азербайджанских граждан, которым также необходимо будет легализовать свой капитал, идет речь? В каких сферах наши соотечественники, в основном задействованы?
-Закон не устанавливает обязанности декларировать свои активы. Он дает такую возможность. То есть это совершенно добровольно. Все граждане сами должны решать воспользоваться предоставленной государством возможностью или нет. При этом декларантами могут быть не только граждане Украины. Декларантами могут быть и граждане других стран, которые к моменту получения объектов декларирования или к моменту начисления доходов, за счет которых были получены объекты декларирования, были резидентами Украины — налогоплательщиками.
Добровольному декларированию подлежат активы, полученные за счет доходов, подлежащих в момент их начисления налогообложению в Украине и из которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме не задекларированные налоги и сборы в течение любого из налоговых периодов, имевших место до 1 января 2021 года.
Относительно количества граждан Азербайджана опять же все зависит от их желания задекларировать активы. Это добровольно.
Но мы со своей стороны призываем всех воспользоваться такой возможностью.
- С 2011 года между Азербайджаном и Украиной действует Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы и имущество. С тех пор прошло 10 лет, есть ли необходимость в ее обновлении? Насколько действие данного соглашения способствовало увеличению взаимных инвестиций?
- В отношениях между нашими странами действует Конвенция между правительством Украины и правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонений от уплаты налогов на доход и имущество от 30 июля 1999 года. Этой конвенцией урегулировано распределение прав налогообложения доходов, полученных резидентом одного договаривающегося государства в другом договаривающемся государстве.
В ближайшее время украинская сторона не собирается проводить переговоры с целью внесения изменений в конвенцию. Ставки налогообложения пассивных доходов и правила ухода от двойного налогообложения других доходов, установленные в настоящей конвенции, соответствуют международным нормам и общей практике заключения Украиной таких соглашений.
- Украина активно привлекает внешние займы у международных финансовых институтов. Не рассматриваете ли Вы возможность обращения к Азербайджану за кредитом, поскольку у нас есть такая практика по кредитованию Беларуси, Грузии?
- Мы изучаем эту возможность и общаемся с нашими азербайджанскими коллегами на эту тему.