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Министр финансов: Удельный вес внешнего госдолга снизился до 82%

Министр финансов: Удельный вес внешнего госдолга снизился до 82% В соответствии со стратегией управления государственным долгом Азербайджана на среднесрочный и долгосрочный период, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 августа 2018 года, удельный вес внешнего государственного долга снижен до 82%.
Финансы
13 апреля 2022 г. 10:08
Министр финансов: Удельный вес внешнего госдолга снизился до 82%

В соответствии со стратегией управления государственным долгом Азербайджана на среднесрочный и долгосрочный период, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 августа 2018 года, удельный вес внешнего государственного долга снижен до 82%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам I квартала текущего года.

"Продолжается работа по доведению отношения внешнего государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 10%. Одним из важных вопросов в этом направлении является постепенное сокращение общего государственного долга, то есть государственного долга, состоящего из внешнего и внутреннего государственного долга, выраженного в иностранной валюте, а также увеличение удельного веса внутреннего государственного долга в долговом портфеле. На момент принятия Стратегии этот показатель составлял 94%, а в настоящее время снижен до 82%", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Xarici dövlət borcunun xüsusi çəkisi 82%-ə endirilib"

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