Министр финансов США решил созвать "кризисную команду"

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с крупнейшими американскими банкирами, а также готовится провести заседание группы, которую часто называют "Командой по защите от экономических кризисов".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщается в Твиттере С.Мнучина.

В заявлении минфина подчеркивается, что банкиры не сообщили министру о каких-либо экономических проблемах.

При этом в документе указывается, что 25 декабря С.Мнучин проведет встречу президентской рабочей группы, которая занимается предотвращением экономических кризисов.