 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр финансов США решил созвать "кризисную команду"

    Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с американскими банкирами
    © Hollywood Reporter

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с крупнейшими американскими банкирами, а также готовится провести заседание группы, которую часто называют "Командой по защите от экономических кризисов".

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщается в Твиттере С.Мнучина.

    В заявлении минфина подчеркивается, что банкиры не сообщили министру о каких-либо экономических проблемах.

    При этом в документе указывается, что 25 декабря С.Мнучин проведет встречу президентской рабочей группы, которая занимается предотвращением экономических кризисов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi