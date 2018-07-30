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    Министр финансов США прогнозирует 3%-ный рост экономики страны в ближайшие 4-5 лет

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что экономика страны находится в хорошем состоянии и устойчивый рост американского ВВП составит 3% в течение ближайших четырех-пяти лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Fox News", по его словам, речь не идет о феномене продолжительностью в один или два года.

    "Я считаю, что мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех - пяти лет", - сказал он.

    С.Мнучин также выразил надежду, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет роль центробанка, не окажет негативного воздействия на экономику.

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