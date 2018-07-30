Министр финансов США прогнозирует 3%-ный рост экономики страны в ближайшие 4-5 лет

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что экономика страны находится в хорошем состоянии и устойчивый рост американского ВВП составит 3% в течение ближайших четырех-пяти лет.

Как сообщает Report со ссылкой на "Fox News", по его словам, речь не идет о феномене продолжительностью в один или два года.

"Я считаю, что мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех - пяти лет", - сказал он.

С.Мнучин также выразил надежду, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет роль центробанка, не окажет негативного воздействия на экономику.