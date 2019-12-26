 Наверх

Министр финансов США объяснил исчезновение 1,5 трлн долларов наличными

Министр финансов США объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

Министр финансов Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда «исчезли» 1,5 трлн долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, в эфире Fox News Мнучина попросили объяснить «исчезновение» печатных денег на 1,5 трлн долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего неизвестно. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — сказал Мнучин. Он добавил, что «все хотят иметь на руках доллары», поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.

По его словам, интересно отметить, что спрос на американскую валюту лишь растет. «В мире много Бенджаминов», — подытожил Мнучин. На стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США.

Ряд СМИ писали ранее, что в то время как центральные банки добавляют в экономику до 100 млрд долларов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы наличных денег и драгоценных металлов «исчезают» из обращения.

Согласно Федеральной резервной системе США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар. Предполагается, что с момента финансового кризиса 2008—2009 годов число купюр в 100 долларов в мире удвоилось и достигло более чем 1,3 трлн долларов. При этом американский центробанк считает, что 80% стодолларовых банкнот обращается за пределами США.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!