О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр финансов США назвала биткойн неэффективным механизмом

Министр финансов США назвала биткойн неэффективным механизмом Это очень неэффективный инструмент для проведения транзакций. К тому же он очень сильно подвержен колебаниям, так что инвесторы могут пострадать
Финансы
22 февраля 2021 г. 19:42
Министр финансов США назвала биткойн неэффективным механизмом

Криптовалюта биткойн остается неэффективным инструментом для финансовых операций, который может использоваться в различных нелегальных схемах и очень подвержен колебаниям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете The New York Times в формате онлайн-трансляции.

"Я не думаю, что биткойн широко используется в качестве механизма для транзакций, - сказала она, отвечая на вопрос о возможности появления в США собственной цифровой валюты. - Я опасаюсь, что он часто применяется в нелегальных схемах. Это очень неэффективный инструмент для проведения транзакций. К тому же он очень сильно подвержен колебаниям, так что инвесторы могут пострадать".

Йеллен при этом не отвергла полностью идею цифровой валюты в США. По ее мнению, она могла бы облегчить многим американцам доступ к финансовым операциям. Однако министр подчеркнула, что многие вопросы, связанные с применением таких средств, следует тщательно изучить. "Специалисты Федеральной резервной системы работают с исследователями из Массачусетского технологического института над этими вопросами, - указала она. - Надо проанализировать, какое влияние это может оказать на банковскую систему, приведет ли к значительному перемещению депозитов из банков, не ударит ли по финансовой стабильности, не помешает ли борьбе с отмыванием денег".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане началась вакцинация депутатов
В Азербайджане началась вакцинация депутатов
22 февраля 2021 г. 16:02
В Азербайджане журналистам могут быть выданы единые удостоверения
В Азербайджане журналистам могут быть выданы единые удостоверения
22 февраля 2021 г. 15:59
Президент назначил нового начальника Госслужбы 
Президент назначил нового начальника Госслужбы 
22 февраля 2021 г. 15:33
Азербайджан назвал объемы экспорта газа в Турцию и Грузию
Азербайджан назвал объемы экспорта газа в Турцию и Грузию
22 февраля 2021 г. 15:06
Завтра в Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана
Завтра в Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана
22 февраля 2021 г. 11:01
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
19 февраля 2021 г. 11:21
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
18 февраля 2021 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi