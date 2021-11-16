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Министр финансов: Созданы предпосылки для роста активов Госнефтефонда

Министр финансов: Созданы предпосылки для роста активов Госнефтефонда Экономика страны вернется на допандемийный уровень уже к концу этого года.
Финансы
16 ноября 2021 г. 12:57
Министр финансов: Созданы предпосылки для роста активов Госнефтефонда
Самир Шарифов

Экономика страны вернется на допандемийный уровень уже к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ненефтяной сектор - на 6,2%. Стоимость внешнеторгового оборота выросла на 30% в годовом сравнении и достигла 20,1 млрд долларов США. В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 5,1 млрд долларов", - сказал Шарифов.

Министр отметил, что за 9 месяцев текущего года прогноз по поступлениям в бюджет по линии налоговых и таможенных органов уже перевыполнен на 20,2% и 12,4% соответственно: "Это означает дополнительные средства в объеме 1 млрд 67 млн манатов и 320 млн манатов. За счет значительного роста цен на сырую нефть по сравнению с прогнозом, наряду с повышением доходов госбюджета, созданы предпосылки для роста активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Несмотря на то, что дефицит госбюджета прогнозировался в размере 839 млн манатов, фактически за 9 месяцев образовался профицит в размере 160 млн манатов. Прогнозируется, что к концу этого года доходы бюджета будут исполнены на 6% или на 1,5 млрд манатов больше утвержденного показателя, а расходы бюджета - меньше на 5% или на 1,2 млрд манатов. Это дает основание говорить о том, что объем трансферта из ГНФАР в бюджет сократится".

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Версия на английском языке Minister: There is ground for increasing assets of Azerbaijan's State Oil Fund
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin artmasına zəmin yaranıb"

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