Министр финансов: Сокращение расходов на науку связано со многими проблемами в этой области

В прошлом году была сохранена социальная направленность расходов государственного бюджета.

В прошлом году была сохранена социальная направленность расходов государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" во втором чтении на внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, казначейство финансирует представленные бюджетные заказы.

Министр отметил, что выделенные в 2021 году средства на науку были использованы неполностью: "Неполное освоение этих расходов, в определенном смысле, связано со многими проблемами в данной области. На решение этих проблем необходимо будет выделить больше средств, в случае эффективного использования расходов государственного бюджета средства на эту область будут увеличены".

Шарифов отметил, что расходы на оборону и безопасность были полностью профинансированы: "Расходы на здравоохранение в 2021 году были выше запланированных. Это связано с негативными последствиями пандемии коронавируса".