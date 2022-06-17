О нас

Министр финансов: Сокращение расходов на науку связано со многими проблемами в этой области

Министр финансов: Сокращение расходов на науку связано со многими проблемами в этой области В прошлом году была сохранена социальная направленность расходов государственного бюджета.
Финансы
17 июня 2022 г. 15:50
Министр финансов: Сокращение расходов на науку связано со многими проблемами в этой области
Самир Шарифов

В прошлом году была сохранена социальная направленность расходов государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" во втором чтении на внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, казначейство финансирует представленные бюджетные заказы.

Министр отметил, что выделенные в 2021 году средства на науку были использованы неполностью: "Неполное освоение этих расходов, в определенном смысле, связано со многими проблемами в данной области. На решение этих проблем необходимо будет выделить больше средств, в случае эффективного использования расходов государственного бюджета средства на эту область будут увеличены".

Шарифов отметил, что расходы на оборону и безопасность были полностью профинансированы: "Расходы на здравоохранение в 2021 году были выше запланированных. Это связано с негативными последствиями пандемии коронавируса".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “Elm sahəsi üzrə xərclərin azaldılması buradakı çoxlu problemlərlə bağlıdır”

Экслюзивные новости

Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
17 июня 2022 г. 16:01
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
16 июня 2022 г. 16:06
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
16 июня 2022 г. 15:30
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
16 июня 2022 г. 14:41
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi