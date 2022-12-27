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Министр финансов РФ объяснил рост дефицита бюджета дополнительными расходами

Министр финансов РФ объяснил рост дефицита бюджета дополнительными расходами Рост дефицита федерального бюджета России в 2022 году с 0,9% ВВП до 2% ВВП произошел на фоне дополнительных расходов, в частности, социальных.
Финансы
27 декабря 2022 г. 16:07
Министр финансов РФ объяснил рост дефицита бюджета дополнительными расходами

Рост дефицита федерального бюджета России в 2022 году с 0,9% ВВП до 2% ВВП произошел на фоне дополнительных расходов, в частности, социальных.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что для снижения бюджетного дефицита часть дополнительных расходов перенесли с 2023 года на текущий год.

"Расходы были 29 трлн руб. (почти 421 млрд долларов), дефицит 0,9% ВВП, сейчас ожидаем, что будут около 30 трлн руб. с лишним. После начала спецоперации изменились макроусловия, выросла инфляция, летом были приняты меры поддержки детей, семей с детьми и так далее, это потребовало немаленький объем ресурсов", - объяснил он.

Силуанов также подчеркнул, что за последующие три года планируется снизить дефицит бюджета с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025 году. Для выполнения этих целей с учетом роста расходов было решено часть расходов следующего года профинансировать в текущем. По словам министра, для этого сейчас есть возможность.

Отметим, что расходы федерального бюджета страны в 2023 году предусмотрены на уровне 29 трлн руб., в 2024-м - 29,4 трлн руб., а в 2025-м - 29,2 трлн.

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