​Министр финансов рассказал о влиянии нефти на бюджет

Самир Шарифов https://report.az/storage/news/c9d61d90aba7b07cf03607e1541d23f5/7f54c8b0-fc35-4b59-8b09-49c7f03305ee_292.jpg

"Цены на нефть не утверждаются в бюджете. При подготовке бюджетных прогнозов доходы и расходы рассчитываются на основе определенных допущений".

Как передает Report, об этом представителям СМИ заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, одним из таких предположений, несомненно, является цена на нефть: "В бюджете есть два параметра относительно цены на нефть. Первый - это трансферты Государственного нефтяного фонда, который перечисляет в бюджет в манатах. Однако доходы ее снижаются, потому что текущая цена ниже ожидаемой".

Министр подчеркнул, что еще одно снижение связано с уменьшением суммы подоходного налога, подлежащего уплате действующим в Азербайджане консорциумом (AMOC) из-за более низких цен на нефть.

"Следующим негативным, в некотором смысле даже позитивным, является фактор соглашение ОПЕК +. С положительной стороны, оно оказало влияние на нормализацию цен. Как вы знаете, Азербайджан присоединился к этому соглашению и взял на себя определенные обязательства, основным которого является снижение добычи нефти".

"Не следует спешить с пересмотром бюджета, потому что экономическое положение в период карантина, несомненно, будет отличаться в будущем" , - сказал С.Шарифов.

Так, уже были приняты ряд решений для облегчения карантина.

Министр добавил: "В результате мы ожидаем роста потребления и экономической активности, хотя правда не достигнем прежних уровней. Но, доходы все же увеличатся. Проанализируем все негативные факторы и представим наши предложения на их основе".