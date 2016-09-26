Министр финансов Азербайджана рассказал о мерах по стабилизации курса маната

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Справедливый курс маната будет найден только после того, как установится баланс между ввозимой в страну и вывозимой за пределы страны валюты".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что курс маната будет приведен в соответствие с рыночной экономикой Азербайджана: "Центробанк тесно отслеживает этот процесс и в случае необходимости вносит корректировки. Необходимо обеспечить баланс между ввозимой и вывозимой за пределы страны валюты".

По его словам, валютные поступления в страну сократились, и сейчас проводится работа по урегулированию курса маната: "Процесс зависит от нескольких факторов. Высокие цены на наш главный экспортный продукт – нефть оказывают положительное воздействие на курс маната. При низких ценах происходит обратный процесс. Нам необходимо обеспечить сокращение импортных операций, и развивать местное производство".

Министр отметил, что правительству поручено обеспечить замещение импорта путем развития местного производства: "Это предотвратит вывоз валюты за рубеж. В то же время мы должны обеспечить приток валюты в страну. Нефть – наш традиционный экспортный продукт, однако мы должны расширять нашу экспортную продукцию. Решение этих двух задач приведет к укреплению маната".