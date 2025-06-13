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Министр: К бюджету следует подходить концептуально и комплексно

Министр: К бюджету следует подходить концептуально и комплексно Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал в парламенте расхождения между фактическими и прогнозными показателями бюджета на 2024 год.
Финансы
13 июня 2025 г. 13:17
Министр: К бюджету следует подходить концептуально и комплексно

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал в парламенте расхождения между фактическими и прогнозными показателями бюджета на 2024 год.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса министр отметил, что по этому вопросу подход должен быть концептуальным и комплексным.

По его словам, доходы и расходы следует оценивать раздельно.

"Доходы превысили прогноз в основном из‑за нефтяных цен. Мы используем консервативную оценку, но в течение года цены на нефть оказались выше - и это серьезно отразилось на доходах бюджета", - отметил Бабаев.

Что касается прогнозирования налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору, министр отметил, что оно зависит от темпов роста ВВП.

"Прогноз ведется по номинальному и реальному ВВП, на которые влияют международная конъюнктура, восстановление в Карабахе и связанный с этим рост импорта. Мы уже приняли шаги для совершенствования прогнозирования - результаты за первые четыре месяца 2025 года показывают, что наши прогнозы совпадают с фактическим исполнением на 99%", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Büdcəyə konseptual və kompleks baxılmalıdır"

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