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    Министр финансов Азербайджана: Предотвращено сокращение активов Госнефтефонда

    К концу года активы Госнефтефонда должны были сократиться на 3,9 млрд долларов

    Баку. 30 ноября.REPORT.AZ/ В результате жесткой монетарной политики предотвращено сокращение активов Госнефтефонда Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шерифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2017 год на сегодняшнем совместном заседании комитетов парламента.

    "К концу года активы Госнефтефонда должны были сократиться на 3,9 млрд долларов. В результате жесткой монетарной политики и шагов, предпринятых Центробанком и властями Азербайджана, предотвращено сокращение активов фонда". 

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