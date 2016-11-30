Министр финансов Азербайджана: Предотвращено сокращение активов Госнефтефонда

Баку. 30 ноября.REPORT.AZ/ В результате жесткой монетарной политики предотвращено сокращение активов Госнефтефонда Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шерифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2017 год на сегодняшнем совместном заседании комитетов парламента.

"К концу года активы Госнефтефонда должны были сократиться на 3,9 млрд долларов. В результате жесткой монетарной политики и шагов, предпринятых Центробанком и властями Азербайджана, предотвращено сокращение активов фонда".