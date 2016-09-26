Министр финансов: Политика расходов станет еще жестче

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ “Наша политика расходов станет еще жестче. Мы отдаем предпочтение более рациональному расходованию средств. Также будут предприняты меры по оптимизации и сокращению расходов”.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов.

Коснувшись проекта бюджета на 2017 года, министр сообщил, что в нем предусмотрены средства для выполнения всех государственных задач: "Однако с учетом значительного сокращения доходов, необходимо свести доходы с расходами".

С.Шарифов отметил, что внешние обязательства будут полностью выполнены: "Это касается как внешних заимствований, так и международных обязательств. Расходы будут полностью обеспечены".

Он отметил, что в будущем году социальные расходы составят значительную часть бюджета. По словам министра, речь идет как об адресной социальной помощи, так и о пособиях для вынужденных переселенцев и других выплатах: "Мы должны учитывать происходящие в мире процессы. В глобальной экономике наблюдаются различные тренды. Надо стараться максимально нейтрализовать отрицательное воздействие внешних факторов на нашу экономику. В этом направлении выполнено большое количество работ. В текущем году повышены зарплаты работников госсектора. Несомненно, мы должны заложить в бюджете финансовое обеспечение роста заработных плат в 2017 году. Это отражено в бюджете".

Отметим, что на заседании Кабмина 22 сентября состоялось обсуждение проекта госбюджета на 2017 год.