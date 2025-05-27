Министр финансов: Подход правительства может отличаться от рекомендаций Счетной палаты

Министр финансов: Подход правительства может отличаться от рекомендаций Счетной палаты

В вопросе классификации расходов государственного бюджета подход правительства может отличаться от рекомендаций Счетной палаты.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, необходимо усовершенствовать как административную, так и функциональную и экономическую классификацию средств госбюджета.

"Нам необходимо углубить программную классификацию. На самом деле Министерство финансов может это обеспечить, однако для этого каждое из госучреждений должно иметь программную классификацию", - сказал он.