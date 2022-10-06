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Министр финансов обсудил с представителями Всемирного банка и SECO проект РСР

Министр финансов обсудил с представителями Всемирного банка и SECO проект РСР Сегодня министр финансов Самир Шарифов встретился с миссией Всемирного банка и делегацией Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в рамках проекта по укреплению потенциала по рамкам среднесрочных расходов (РСР), реализуемо
Финансы
6 октября 2022 г. 17:34
Министр финансов обсудил с представителями Всемирного банка и SECO проект РСР

Сегодня министр финансов Самир Шарифов встретился с миссией Всемирного банка и делегацией Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в рамках проекта по укреплению потенциала по рамкам среднесрочных расходов (РСР), реализуемого совместно ВБ и SECO.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией реформы по внедрению РСР, укреплением среднесрочных макрофискальных рамок.

Шарифов отметил, что за прошедший период были успешно реализованы совместные проекты в различных направлениях, рассказал о проводимых в нашей стране реформах в области управления государственными финансами, подчеркнул важную роль этих мер в повышении прозрачности и эффективности государственного регулирования в экономике.

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