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    ​Министр финансов обнародовал дату возобновления ипотечного кредитования

    Самир Шарифов: Готовятся документы по реструктуризации Ипотечного фонда

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Государственное ипотечное кредитование станет возможным после завершения процесса рассмотрения юридических документов по реструктуризации Ипотечного фонда". 

    Как передает Report, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов, комментируя вопрос о распространении информации о возобновлении ипотечных кредитов со следующего месяца.

    "В бюджете заложена необходимая сумма для ипотечного кредитования. Соответствующие юридические документы по реструктуризации Ипотечного фонда на сегодняшний день рассматриваются на соответствующих уровнях. После завершения этой работы ипотечное кредитование, в том числе выдача социальных ипотек, возобновятся", - отметил министр. 

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