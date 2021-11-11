Министр финансов: Несмотря на пандемию, Азербайджан не стал привлекать кредиты

Несмотря на то, что ряд стран пошли на внешние заимствования в период пандемии, Азербайджан не стал привлекать кредиты.

Несмотря на то, что ряд стран пошли на внешние заимствования в период пандемии, Азербайджан не стал привлекать кредиты.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и противодействию коррупции, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и дисциплинарной комиссии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на 2022 год.

"Наша страна решила использовать средства, собранные в Нефтяном фонде. При этом, заимствований не было. Учитывая, что выход из пандемии может быть тяжелым, мы сочли, что есть необходимость проведения мягкой фискальной политики", - сказал министр.