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Министр финансов: Несмотря на пандемию, Азербайджан не стал привлекать кредиты

Министр финансов: Несмотря на пандемию, Азербайджан не стал привлекать кредиты Несмотря на то, что ряд стран пошли на внешние заимствования в период пандемии, Азербайджан не стал привлекать кредиты.
Финансы
11 ноября 2021 г. 13:57
Министр финансов: Несмотря на пандемию, Азербайджан не стал привлекать кредиты
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Несмотря на то, что ряд стран пошли на внешние заимствования в период пандемии, Азербайджан не стал привлекать кредиты.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и противодействию коррупции, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и дисциплинарной комиссии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на 2022 год.

"Наша страна решила использовать средства, собранные в Нефтяном фонде. При этом, заимствований не было. Учитывая, что выход из пандемии может быть тяжелым, мы сочли, что есть необходимость проведения мягкой фискальной политики", - сказал министр.

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Версия на английском языке Finance Minister: Azerbaijan has not borrowed foreign loans despite pandemic
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Azərbaycan pandemiyaya baxmayaraq borclanmaya getmədi"

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