Министр финансов: Некоторые компании заинтересованы в акциях Международного банка Азербайджана

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Есть компании, заинтересованные в приватизации государственных акций Международного банка Азербайджана (МБА).

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов.

"Прежде всего, необходимо привлечь консультанта по приватизации МБА, подготовить бизнес-стратегию банка. Эти процессы еще идут. До приобретения акций МБА потенциальные инвесторы изучат его роль, место, удельный вес на рынке, бизнес-модель, после чего примут окончательное решение", - сказал министр.

Он также сказал, что Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) продолжает проявлять интерес к МБА: "Думаю, что они не изменили свое мнение, но предварительным условием банка является разработка новой бизнес-модели".