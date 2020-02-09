Министр финансов: Не стоит впадать в панику из-за удешевления нефти

"Цены на нефть на мировом рынке, в зависимости от ряда факторов, растут или падают. Здесь следует проявлять хладнокровие. Не стоит впадать в панику из-за удешевления нефти".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Сегодня цены падают, завтра могут подняться. Мы учитывали данные процессы при составлении государственного бюджета. В этом году в бюджете заложена меньшая цена на нефть, чем в прошлом. Мы ориентируемся на долгосрочное прогнозирование. У нас есть как минимум среднесрочные прогнозы. Бюджет на 2020 год застрахован даже при резком падении цен на нефть, поскольку трансферты в бюджет осуществляются в манатах и их сумма не изменится. Торопиться не надо. У нас достаточно валютных резервов, чтобы при необходимости противостоять нежелательным шокам", - сказал министр.