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Министр финансов: Мы заинтересованы в хороших пенсиях для граждан

Министр финансов: Мы заинтересованы в хороших пенсиях для граждан Правительство Азербайджана заинтересовано в получении гражданами страны хорошей пенсии.
Финансы
5 декабря 2022 г. 12:18
Министр финансов: Мы заинтересованы в хороших пенсиях для граждан

Правительство Азербайджана заинтересовано в получении гражданами страны хорошей пенсии.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Искусственное повышение или понижение пенсионного возраста может создать большие проблемы. У нас положительная динамика продолжительности жизни и хорошее финансовое состояние пенсионного фонда. Мы также заинтересованы в том, чтобы люди получали хорошую пенсию. Раньше за проработавшим 12 лет признавалось право на пенсию в размере 25% от годовой зарплаты. Сегодня, чтобы получить нормальную пенсию, нужно отработать 35 лет с учетом отчислений в пенсионный фонд и наращивания пенсионного капитала. Предлагаю организовать семинар по этому вопросу, обсудить тему с депутатами. Это серьезный вопрос. В следующем году расходы пенсионного фонда будут проиндексированы более чем на 15%", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “Vətəndaşların yaxşı pensiya almasında maraqlıyıq”

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