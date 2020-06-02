​Министр финансов: Мы не обращались для пересмотра бюджета

Минфин не обращался с вопросом по поводу пересмотра государственного бюджета Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
"Сейчас мы не торопимся, а придерживаемся выжидательной позиции", - добавил он.
Министр отметил, что негативные последствия карантинного режима были неизбежны: "Сейчас мы отслеживаем процессы в экономике страны. Уже имеются данные за четыре месяца. А итоги пяти месяцев будут в ближайшее время".
Напомним, что доходы госбюджета в этом году прогнозируются в размере 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы - 26 млрд 894,7 млн манатов.
Доходы госбюджета в январе-апреле этого года составили 9,6 млрд манатов, расходы - 7,3 млрд манатов, что соответственно на 27,6% и на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате в бюджете образовался профицит в 2,3 млрд манатов.