​Министр финансов: Мы не обращались для пересмотра бюджета

© Report — Самир Шарифов https://report.az/storage/news/f1b6367038f4f03ef02ffae025db37a5/8cb21b64-6fa9-45a9-969c-533b74167c6f_292.jpg

Минфин не обращался с вопросом по поводу пересмотра государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Сейчас мы не торопимся, а придерживаемся выжидательной позиции", - добавил он.

Министр отметил, что негативные последствия карантинного режима были неизбежны: "Сейчас мы отслеживаем процессы в экономике страны. Уже имеются данные за четыре месяца. А итоги пяти месяцев будут в ближайшее время".

Напомним, что доходы госбюджета в этом году прогнозируются в размере 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы - 26 млрд 894,7 млн манатов.

Доходы госбюджета в январе-апреле этого года составили 9,6 млрд манатов, расходы - 7,3 млрд манатов, что соответственно на 27,6% и на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате в бюджете образовался профицит в 2,3 млрд манатов.