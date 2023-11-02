Министр финансов: Дополнительные доходы будут направляться на восстановление Карабаха

Любые дополнительные доходы в госбюджете Азербайджана будут направлены на восстановление освобожденных от оккупации территорий в случае, если это не противоречит бюджетному правилу.

Любые дополнительные доходы в госбюджете Азербайджана будут направлены на восстановление освобожденных от оккупации территорий в случае, если это не противоречит бюджетному правилу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения "Пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, до конца этого года расходы на развитие Карабахского региона в течение трехлетнего периода приблизятся к 12 млрд манатов.

"Первоначально предполагалось направить на это 7,4 млрд манатов, в дальнейшем - дополнительные доходы. В то же время сэкономленные в различных госучреждениях средства также направляются на эти цели. Благодаря этому эти средства увеличились с 7,4 млрд до 12 млрд манатов", - добавил министр.