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Министр: Для медработников необходимо привлечь дополнительные средства

Министр: Для медработников необходимо привлечь дополнительные средства В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, назначаются специальные надбавки к должностным окладам медицинских работников, осуществляющих борьбу с коронавирусом.
Финансы
4 августа 2020 г. 17:02
Министр: Для медработников необходимо привлечь дополнительные средства

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, назначаются специальные надбавки к должностным окладам медицинских работников, осуществляющих борьбу с коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, необходимо привлечение дополнительных средств для финансирования указанных мер: "С другой стороны, будут выделены средства на финансирование закупок необходимого медицинского оборудования и других нужд, а также на сдачу ряда больниц для лечения пациентов с коронавирусом".

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